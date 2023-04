Verkehr in Pfungen – Bau des Migros-Kreisels startet nun definitiv Schon seit über fünf Jahren wartet Pfungen auf den Kreisel an der Weiacherstrasse. Mehrmals wurde das Projekt verschoben. Nun beginnen im April die Bauarbeiten. Fabienne Grimm

Die Kreuzung Weiacher- und Wanistrasse in Pfungen wird durch einen Betonkreisel ersetzt. Foto: Madeleine Schoder

Die Odyssee hat ein Ende: Am 17. April beginnen die Bauarbeiten des Migros-Kreisels an der Kreuzung Wanistrasse und Weiacherstrasse in Pfungen. Sie dauern voraussichtlich bis im August 2024.