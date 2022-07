Platz in Dägerlen ist keine Option Infos einblenden

Ein Blick über die Dinerter Gemeindegrenze nach Westen zeigt eine ganz andere Ausgangslage: Die Primarschule Dägerlen hat nach der AHA-Fusion den Anschlussvertrag mit Adlikon gekündigt bekommen und nun zu viel Platz im Schulhaus. Für Dinhard ist es derzeit aber keine Option, Schülerinnen und Schüler nach Dägerlen zu schicken, wie Schulpräsident Karin Hasler sagt.

Begründet wird das vor allem mit der strategischen Ausrichtung nach Osten, zu den «Ader-Gemeinden» Altikon, Ellikon und Rickenbach. Erst vor zwei Jahren hatte Dinhard sein Gemeindegebiet dem Sekundarschulkreis Rickenbach angeschlossen und sich von Seuzach losgelöst. Zudem sind laut Hasler weitere Zusammenarbeits-Optionen in der Ader-Region in Prüfung oder Ausarbeitung. «Von da her ist unsere Richtung klar vorgegeben.» Pragmatische Ansätze prüfe man zwar gedanklich immer wieder, ordne es aber der strategischen Ausrichtung unter. «Der Raumbedarf in Dinhard ist zudem langfristig ausgewiesen, was eine eigene Lösung rechtfertigt.» Treiber sei nicht nur die Schülerzahl, sondern auch neue Unterrichtsformen und eine stetig zunehmende Nachfrage nach Betreuung. (gab)