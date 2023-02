Mobilfunk in Marthalen – Bau von Handy-Antenne seit bald vier Jahren blockiert Im Dorf Marthalen will Sunrise auf einem Mehrfamilienhaus eine Mobilfunkantenne bauen. Doch das Bauvorhaben wird seit Frühling 2019 bekämpft. Markus Brupbacher

In Marthalen ist der Bau einer Mobilfunkantenne seit Jahren blockiert respektive umstritten. Symbolfoto: Madeleine Schoder

Bald ist es vier Jahre her, als diese Zeitung das erste Mal über eine umstrittene Mobilfunkantenne in Marthalen berichtete. Gut ein Jahr später erteilte zwar der Gemeinderat die Baubewilligung. Doch die Antenne von Sunrise an der Breitistrass 1 steht bis heute nicht. Nach dem Baurekursgericht hat nun auch das Verwaltungsgericht entschieden und seinen Entscheid veröffentlicht. Aus Sicht des Mobilfunkanbieters fällt er positiv aus: Auch das zweite Gericht weist die Beschwerde von Anwohnern zurück. Das Urteil ist nicht ans Bundesgericht weitergezogen worden, wie Anfragen beim Verwaltungs- und Bundesgericht zeigen.