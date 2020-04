Ellikon an der Thur – Bauarbeiten an der Islikonerstrasse Die Strasse muss saniert werden und ist fünf Monate lang nur eingeschränkt befahrbar. Nicole Döbeli

In Ellikon an der Thur muss die Islikonerstrasse saniert werden. Foto: Peter Würmli

Nach mehr als 40 Jahren in Betrieb hat die Islikonerstrasse in Ellikon an der Thur im Abschnitt zwischen der Bergstrasse und der Kantonsgrenze Thurgau diverse Schäden und muss saniert werden. Um die noch intakten Schichten des Fundaments zu erhalten, sind für die Fahrbahn auf der gesamten Länge von 900 Metern unterschiedliche Massnahmen vorgesehen. Dazu müssen teilweise die Tragschicht und die Fundationsschichten sowie der gesamte Deckbelag ersetzt werden. Während der Sanierung werden auch gleich das Trottoir und die Randabschlüsse erneuert. Zudem werden alle Schachtabdeckungen ersetzt und die Entwässerungsleitungen teilweise saniert oder angepasst.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 20. April, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 11. September 2020. Die Ausführung erfolgt in Bauetappen auf jeweils der einen Strassenhälfte. Der Verkehr

wird durch eine Ampel geregelt, die durch den Baubereich führt. Für Fussgänger und Velofahrer wird eine Umleitung signalisiert.

Dreiwöchige Vollsperrung

Für die abschliessenden Belagsarbeiten muss aus Gründen der Einbauqualität und der Verkehrssicherheit der gesamte Strassenabschnitt für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Diese Vollsperrung findet voraussichtlich vom 24. August bis 11. September 2020 statt. Über den definitiven Termin der Sperrung sowie die damit verbundene Verkehrsführung will das kantonale Tiefbauamt rechtzeitig mit einem separaten Flugblatt informieren.