Strassensanierung in Illnau-Effretikon – Bauarbeiten dauern wegen Regenfällen länger Seit Ende Mai 2023 saniert das kantonale Tiefbauamt die Kempttalstrasse zwischen Oberkempttal und Talmüli. Nun dauert es drei Wochen länger als geplant Rafael Rohner

Sonniges Wetter hatte es in den vergangenen Wochen zu wenig für die Strassenbauarbeiten in Illnau-Effretikon. Symbolfoto: Matthias Spicher

Die häufigen Regenfälle in den letzten Wochen haben gemäss Tiefbauamt dazu geführt, dass der Einbau der Beläge auf der Kempttalstrasse nur beschränkt stattfinden konnte. Daher dauern die Baustelle und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen bis Ende August 2023 und damit rund drei Wochen länger als geplant.

Die bisherige Verkehrsführung bleibe bis am 31. August bestehen, heisst es in der Mitteilung des Kantons weiter.

Der Verkehr Richtung Illnau wird einspurig in einem Einbahnregime durch den Baubereich geführt. Der Verkehr Richtung Autobahnanschluss wird durch das Effretiker Zentrum umgeleitet. Zudem ist bereits in Pfäffikon und Fehraltorf eine grossräumige Umleitung zu den Autobahnanschlüssen in Uster signalisiert.

Vollsperrung für Belagseinbau

Auch der ursprünglich am Wochenende vom 29./30 Juli 2023 vorgesehene Einbau des Deckbelags verzögert sich. Für diese Arbeiten sei eine Vollsperrung der Strasse nötig, die nun am Wochenende vom 19. und 20. August stattfindet. Der Verkehr wird an diesen beiden Tagen in beiden Richtungen über das Zentrum von Effretikon umgeleitet. Sämtliche Liegenschaften sowie die Flur- und Gemeindestrassen sind im Baubereich von der Kempttalstrasse her mit Fahrzeugen nicht erreichbar.

Auf der Kempttalstrasse werden auf 1,5 Kilometer Länge sowohl die Beläge als auch sämtliche Strassenabschlüsse und Schachtabdeckungen erneuert. Der Radweg erhält zudem einen neuen Deckbelag.







