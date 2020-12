Bülach/Rorbas – Bauarbeiten für den neuen Radweg verlaufen planmässig Die Bauarbeiten an der Weiacherstrasse werden über die Festtage unterbrochen und gehen am 11. Januar 2021 weiter.

Die Bauarbeiten an der Weiacherstrasse zwischen Bülach und Rorbas gehen nach der Festtagspause weiter. Archivfoto: Heinz Diener

Die Hauptstrasse zwischen Rorbas und der Wagenbreche nördlich von Bülach wird für fast 11 Millionen Franken saniert und parallel dazu ein Veloweg gebaut. Die Bauarbeiten kommen planmässig voran. Bis am Freitag, 18. Dezember, sollte die erste Bauphase abgeschlossen sein, sodass auch, gutes Wetter vorausgesetzt, die bisher gesperrte Einmündung der Solistrasse wieder geöffnet werden kann.

Nach der Festtagspause kann dann mit der zweiten Bauphase begonnen werden. Diese Bauarbeiten beginnen am Montag, 11. Januar 2021, und dauern voraussichtlich bis Mitte Februar 2021. Der Verkehr auf der Weiacherstrasse wird dann wieder mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den Baubereich geführt. Die Einmündung der Materlochstrasse in die Weiacherstrasse muss bis voraussichtlich am 15. Februar 2021 für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung über die Solistrasse ist signalisiert. Für Fussgänger und Velofahrende gibt es lokale Umleitungen.

Das Bauprojekt des Kantons bringt auf der betreffenden Weiacherstrasse auch eine massgebliche Verbesserung für den Veloverkehr mit sich. So ist geplant, auf rund 2,4 Kilometer Länge einen neuen – von der Fahrbahn abgetrennten – Veloweg zu bauen. Dieser würde vom Ortsrand von Rorbas über die Wagenbreche bis zur Einmündung der Solistrasse auf Bülacher Gebiet reichen (siehe diesen Artikel).

red