Unfall in Zürich – Bauarbeiter stürzt in den Tod Ein 28-Jähriger stürzt am Mittwoch in Zürich von einem Baugerüst.

Construction site Andreas Park 3 in Zuerich-Oerlikon, pictured on April 8, 2011. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) Themenfoto: Keystone

Ein Bauarbeiter ist am Mittwoch in Zürich von einem Baugerüst mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog sich der 28-Jährige derart schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.30 Uhr während Gerüstbauarbeiten, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Der Unfallhergang wird durch den Unfalltechnischen Dienst der Stadtpolizei abgeklärt.

SDA