Serie: Arbeiten im Sommer – Bauer pflückt jedes Tabakblatt von Hand Bis Mitte September muss Christian Kappeler sämtliche Tabakblätter von Hand ernten. Das ist so aufwendig, dass viele andere den Tabakanbau aufgeben. Doch Kappeler macht weiter. Fabienne Grimm

Christian Kappeler ist Tabakbauer in der vierten Generation. Jetzt im Sommer ist der Landwirt jeden Morgen für mehrere Stunden auf dem Feld, um die Blätter einzuholen. Foto: Madeleine Schoder

Es ist 9 Uhr morgens und Christian Kappeler sitzt in seinem Tabakschopf an einem Förderband. Schnell greift der Landwirt nach einem Blatt so gross wie ein Tennisschläger, das neben ihm auf einem Wagen liegt. Mit dem Rücken nach oben legt er es auf das Band, wo eine Nadel in den Stiel sticht und einen weissen Faden durch das Loch zieht. Blatt um Blatt entsteht so ein grüner Vorhang, den Kappeler ins Dach des Schopfs zum Trocknen hängt.