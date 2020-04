Felder und Weiden als Spielplatz benutzt – Bauern ärgern sich über Federball auf ihren Wiesen Weil Naherholungsziele gesperrt oder beschränkt zugänglich sind, weichen Städter auf Landwirtschaftsland aus. Den Schaden tragen die Bauern. David Herter

Auf der Wiese lässt sich leichter Abstand halten – doch den Bauern passt das nicht: «Wiesen, Weiden und Felder sind keine Spielplätze.» Dominique Meienberg

Picknicken und Feuern auf der Weide, «Tschutten» auf der Wiese, mit den Hunden spielen im Rapsfeld: Was üblicherweise niemand ernsthaft in Erwägung zieht, kam in den letzten Tagen in Winterthur häufiger vor.