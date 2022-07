Bauen in Winterthur – Bauern-Genossenschaft will für 40 Millionen bauen – mitten in Winterthur Die Fenaco will ihre Ostschweiz-Zentrale neu bauen und aus dem Roten Turm ausziehen. Auch 40 Wohnungen sollen entstehen. Michael Graf

Der gelbe Backsteinbau an der Theaterstrasse ist rund 30 Jahre alt. Statt zu renovieren, will die Fenaco ihn abreissen und durch den Stadthof ersetzen. Foto: Marc Dahinden

Die Meldung aus der Zentrale in Bern ging in Winterthur fast unter. Schon Mitte Juni meldete die Agrar-Genossenschaft Fenaco, dass sie einen neuen Hauptsitz für die Region Ostschweiz bauen will, den sogenannten Stadthof. Auf Anfrage dieser Zeitung verrät Fenaco den genauen Standort der Grossüberbauung. Er liegt mitten in Winterthur, an der Theaterstrasse.