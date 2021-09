Landwirtschaft im Wandel – Bauernfamilie aus Rickenbach gewinnt Innovationspreis Mit Kräutern wollen Ursi und Martin Hofmann die Zukunft ihres Landwirtschaftsbetriebs sichern. Fabienne Grimm

Nach der Ernte trocknen Ursi und Martin Hofmann die Kräuter oder legen sie ein. Foto: Marc Dahinden

Alles oder nichts? Knapp zwei Jahre ist es her, seit sich die Familie Hofmann aus Sulz bei Rickenbach gezwungenermassen mit dieser Frage befassen musste. Die Bauernfamilie bangte um die wirtschaftliche Zukunft ihres Betriebs. «Es wurde deutlich, dass wir nicht mehr ewig so weitermachen können», erzählt Martin Hofmann. «Also stellten wir uns die Frage: Hängen wir die Landwirtschaft an den Nagel, oder strukturieren wir unseren Betrieb total um?»

Die Hofmanns entschieden sich für Zweiteres. Im Juni 2020 pflanzten sie die ersten Gewürz- und Heilkräuter auf ihrem Land an und bauten damit einen komplett neuen Betriebszweig auf. Statt nur auf Kartoffeln und Getreide setzte die Familie fortan beispielsweise auch auf Basilikum, Thymian und Kapuzinerkresse. Ein Schritt, der sich gelohnt hat. Am 19. September wurde der Büelhof vom Projekt «Innovativi Puure» mit dem «1. Zürcher Puurepriis» ausgezeichnet. Das Preisgeld beträgt 5000 Franken. «Der Preis bedeutet uns enorm viel», sagt Hofmann. «Er zeigt uns, dass es richtig war, neue Wege einzuschlagen.»