Wohnen in Winterthur – Baufirma plant neues Edel-Wohnheim für Studierende In Oberwinterthur soll ein privates Studentenwohnheim gebaut werden. 19 Zimmer sind geplant, jedes davon mit eigenem Bad. Die studentische Wohnungsnot bleibt aber bestehen.

Dieses Einfamilienhaus an der Bäumlistrasse 21 in Oberi soll einem neuen Wohnheim für Studierende weichen. Foto: Madeleine Schoder

10’551 Studierende haben letzten Herbst ein Studium an der ZHAW in Winterthur begonnen – weit mehr, als es geeignete Unterkünfte gibt. So hat die gemeinnützige Studentische Wohngenossenschaft Zürich (Woko) nur 377 Wohnplätze im Angebot. Auf jedes Zimmer kommen im Schnitt zwei bis vier Bewerber, heisst es bei der Woko auf Anfrage. Fast alle seien derzeit vergeben. Zusätzlich werden in der Stadt etwa 150 Zimmer von Privaten vermietet. Mit 105 Räumen stellt das Wohnheim der Livit AG in Töss den Löwenanteil.

Nun soll in Oberwinterthur ein neues privates Studentenwohnheim entstehen. Seit Anfang Monat liegt ein Baugesuch für die Bäumlistrasse 21 auf, wo ein Einfamilienhaus abgerissen und ein Wohnheim mit 19 Plätzen neu gebaut werden soll. Gemäss Bauplan werden die meisten Zimmer etwas über 10 Quadratmeter gross sein. Während sich die Schlafzimmer über die ersten drei Obergeschosse verteilen, ist der oberste, vierte Stock einem grossen Aufenthaltsraum und der Gemeinschaftsküche vorbehalten. Für das Dach ist eine Terrasse geplant. Sofern die Baubewilligung erteilt wird, werden die Arbeiten im Frühling beginnen.

Bereits das zweite Wohnheim dieser Baufirma

Hinter dem Projekt steckt die Winterthurer Baufirma P-Vision. Erfahrung in diesem Bereich hat sie bereits. So betreibt P-Vision seit zwei Jahren das Wohnheim Loge 71 an der Frauenfelderstrasse 71. Die Nachfrage nach günstigem Wohnraum in der Stadt sei sehr gross, sagt Firmeninhaber Tino Steiner. Da man bei der Loge 71 nur über 17 Zimmer verfüge, müsse man regelmässig Bewerberinnen und Bewerber abweisen.

Die Loge 71 soll sich durch elegantes Design von anderen Wohnheimen abheben. Oben zu sehen: Die Dachterrasse.

Seine Firma sei auf Komfort und hochwertige Einrichtung spezialisiert, sagt Steiner. So verfügen die Zimmer der Loge 71 etwa über eine Wandverkleidung aus Kork, an dem die Studierenden ihre eigenen Fotos befestigen können. Beliebt bei den Bewohnern seien die zum Grillieren geeignete Dachterrasse und die Lounge. Ganz günstig ist das Wohnheim für Studierende aber nicht: 790 Franken kostet ein Zimmer monatlich. Zum Vergleich: Die Woko vergibt laut eigener Angabe die meisten ihrer Zimmer schon für 600 bis 700 Franken.

Miete dürfte über 800 Franken betragen

Wie teuer die Zimmer des Wohnheims an der Bäumlistrasse sein werden, gibt Steiner noch nicht bekannt. Definitiv werde die Miete aber «leicht höher» als bei der Loge 71 ausfallen. Gegenüber dieser biete das neue Wohnheim dafür auch gewisse Vorzüge: So setze man beim Haus an der Bäumlistrasse nicht mehr auf Kollektiv-Toiletten, sondern wolle jedes Schlafzimmer mit eigenem WC und Dusche ausstatten. Darüber hinaus werde das neue Wohnheim über eine Tiefgarage und überdachte Veloplätze verfügen.

