Siedlung in Embrach – Baugenossenschaft fühlt sich von Zürcher Heimatschutz verschaukelt Für die Siedlung Dreispitz in Embrach wurde ein Schutzvertrag aufgesetzt. Doch der Zürcher Heimatschutz ist damit nicht einverstanden. Thomas Mathis

Das schützenswerte Ensemble umfasst auch das Hochhaus und den Grünraum in der Siedlung. Foto: Sibylle Meier

Der Ärger bei der Baugenossenschaft Silu mit Sitz in Kloten ist unmissverständlich. «Wir bedauern diesen Vertrauensbruch sehr», lässt sich Geschäftsführer Reto Brüesch in einer Mitteilung zitieren. Hintergrund davon ist ein Schutzvertrag, den die Genossenschaft mit der Gemeinde vereinbart hatte. Es geht dabei um die markante Siedlung Dreispitz in Embrach.