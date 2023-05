Russikon – Baukredit für die «Fadezeindli»-Sanierung beantragt Denkmalgeschützte Liegenschaft soll weiterhin als Wohnraum für die sozialen Dienste genutzt werden. Almut Berger

Der Gemeinderat von Russikon beantragt für die Sanierung des «Fadezeindli» an der Dorfstrasse 16/18 einen Baukredit von 1,7 Millionen Franken. Die Liegenschaft stammt aus dem Jahr 1837 und steht unter Denkmalschutz. Um sie weiterhin und optimiert als Wohnraum für die sozialen Dienste respektive für die Unterbringung von Flüchtlingen nutzen zu können, benötigt sie eine Sanierung mit Dachausbau sowie die Erneuerung der Heizung und der elektrischen und sanitären Anlagen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Der Baukredit wird an der Gemeindeversammlung vom 12. Juni behandelt.

