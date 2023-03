Umbau Hallenbad Bauma – Baumeister ist pleite, Eröffnung könnte sich verzögern Das «Halli» in Bauma wird derzeit für rund elf Millionen Franken umgebaut. Mittendrin muss die Gemeinde einen neuen Baumeister suchen. Rafael Rohner

Das Hallenbad in Bauma gibt es seit 1973. Momentan wird es umfassend saniert. Archivfoto: Heinz Diener

Die Firma Piatti und Bürgin Bau AG war im Hallenbad Bauma für Baumeisterarbeiten zuständig. Rund 667’000 Franken sollte sie dafür von der Gemeinde Bauma erhalten. Doch seit kurzem ist die Firma zahlungsunfähig und musste den Betrieb einstellen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Die Konkurseröffnung wurde am 22. März amtlich publiziert. Die Baufirma mit Sitz in Dietlikon zählt laut ihrer Website 40 Mitarbeiter und blickt auf eine 25-jährige Firmengeschichte zurück.