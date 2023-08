Bauprojekt in Winterthur – Nach aussen hin bescheiden, innen ein bisschen Luxus In der ehemaligen Arbeitersiedlung Hardau hat die Alt-Baustadträtin Pearl Pedergnana (SP) zwei Häuser saniert, erweitert und mit einem offenen Grundriss neu geprägt. Das Ergebnis überzeugt. Adrian Mebold , Enzo Lopardo Fotos

Die Wohnküche hat einen grosszügigen, offenen Grundriss. Oben – ebenfalls offen – die Büros unter dem Dachstock. Und ein bisschen Luxus: Die Arbeitsfläche aus elegant gemustertem Marmor. Fotos: Enzo Lopardo

«Einfach genial», platzt es aus Pearl Pedergnana heraus, gefragt nach dem neuen Wohngefühl in ihrem erweiterten und sanierten Arbeiterhaus in der Hardau. Die ehemalige SP-Baustadträtin wohnt seit 1990 in der Wülflinger Siedlung des Winterthurer Architekten Franz Scheibler (1898-1960). Zuerst lebte Pedergnana mit ihrer Familie dort, inzwischen mit ihrem Partner. 2004 erwarb sie zusätzlich das angebaute Nachbarhaus, weil sie mehr Platz benötigte. Und jetzt, da die Kinder ausgeflogen sind, beginnt ein neuer Lebensabschnitt, die Bedürfnisse haben sich verändert. Pedergnana braucht noch eine Hälfte des Doppelhauses, die andere kommt auf den Mietermarkt. So spielt sie dringend benötigten Wohnraum frei. Konkret: 5,5 Zimmer für 3500 Franken pro Monat.