Verkehr in Winterthur – Baustart für Querung Grüze: Längste Brücke der Stadt soll Ende 2026 stehen Die autofreie Querung Grüze, neu «Leonie-Moser-Brücke», soll Neuhegi-Grüze zum zweiten Stadtzentrum machen. Die Stadt hat den Spatenstich des 71-Millionen-Projekts gefeiert. Valérie Jost

Baustadträtin Christa Meier (SP, links) und Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) enthüllten beim Spatenstich symbolisch das Projektplakat unter lautem Hupen von zwei Schiffshörnern. Foto: Marc Dahinden

Gleich zweimal wurde der Name Grüze am Dienstag beim Spatenstich für die geplante 400-Meter-Busbrücke «Querung Grüze» auf die Schippe genommen. Diese wird ab Ende 2026 über die Gleise beim Bahnhof führen. Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) erzählte, deutsche Kollegen hätten den Ort oft mit einem Dessert verwechselt, wenn er sie an seinen ehemaligen Arbeitsort im Quartier eingeladen habe.

Auch Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) blickte laut eigener Aussage oft in fragende Gesichter, als sie in Bundesbern für den S-Bahn-Halt Grüze Nord weibelte. Erfolgreich: Ab 2035 fahren hier im Viertelstundentakt Züge direkt nach Zürich und Frauenfeld. Daneben verkürzt die Brücke die Busfahrt zwischen Neuhegi und dem Winterthurer Hauptbahnhof entscheidend und schliesst vor allem den Bahnhof Grüze endlich an. Heute hält hier kein einziger Bus. Mit der Querung Grüze sollen es bis 2045 stündlich 52 Busse von vier Linien sein. Die Querung als ÖV-Drehscheibe mache Neuhegi-Grüze zum zweiten Stadtzentrum Winterthurs, so Walker Späh.

So soll die Querung Grüze aussehen. Die Bus- und Velobrücke verbindet den Stadtkern mit Neuhegi-Grüze und soll den Bahnhof Grüze zum ÖV-Drehkreuz machen. Visualisierung: Stadt Winterthur

Das Quartier ist denn auch das grösste Entwicklungsgebiet der Stadt. Gemäss Gestaltungsplan könnten nahe der Brücke mehrere Hochhäuser entstehen, zwei sind zudem auf der Brücke selbst möglich; spruchreif ist aber noch kein Projekt. Baustadträtin Christa Meier (SP) sprach für die nächsten Jahre von 4500 zusätzlichen Einwohnenden und 8000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Die Industrieareale würden umgenutzt, die Bebauung verdichtet, Plätze und Strassen ausgebaut. Und «Dreh- und Angelpunkt» des Ganzen sei die Querung Grüze, welche die Sulzerallee mit der St.-Galler-Strasse verbindet und «Leonie-Moser-Brücke» getauft wird. Moser (1897–1959) war lange am Kantonsspital Winterthur tätig und leistete als eine der ersten Schweizer Röntgenkrankenschwestern gefährliche Pionierarbeit. Es ist das erste Mal, dass eine Winterthurer Brücke nach einer Frau benannt wird.

Umfahrung lässt auf sich warten

Es wird auch die längste Brücke der Stadt: Sie wird 20 Meter breit und fast 400 Meter lang, was laut Fritschi 16 Stadtbussen entspricht. Nach den neuen, «laaangen» Bussen erhalte die Stadt nun eine entsprechend «laaange» Brücke, so der Werkvorsteher. Der Riesenbau werde es indes «nie in einen Staumelder schaffen»; die Brücke bleibt dem Langsamverkehr vorbehalten, sprich den dereinst elektrifizierten Buslinien sowie dem Fuss- und Veloverkehr. Das war für die SVP mit ein Grund für die Nein-Parole zum Projekt gewesen. Der Kredit von 71 Millionen Franken, von dem die Stadt Winterthur dank Bund und Kanton nur etwa 5 Millionen trägt, wurde Ende 2020 an der Urne mit 62 Prozent der Stimmen abgesegnet.

Grafik: mst/leo

Dass der Autoverkehr auf der Strecke gelassen werde, stimme nicht, sagte Baustadträtin Christa Meier. «Wir sind mit Hochdruck an der Planung, das Zentrum Neuhegi-Grüze auch für den Autoverkehr zu erschliessen.» Mit einem Kredit von 1,5 Millionen Franken, den das Stadtparlament 2021 abgesegnet hat, werde dafür momentan eine vertiefte Vorstudie erstellt. Fertig gebaut sein könnte eine Umfahrungslösung dann «frühestens in den 2030er-Jahren». Die SVP hatte bei der Kreditberatung im Stadtparlament kritisiert, die Bevölkerung werde «seit Jahren hingehalten».

Bahnübergang wird für Autos gesperrt

Laut Suzana Čufer, Projekt- und Oberbauleiterin Querung Grüze beim Tiefbauamt Winterthur, wirkt sich die Brückenbaustelle hauptsächlich auf den Bahnübergang Talackerstrasse aus. Der Übergang im Bereich Hegistrasse/Sulzerallee bleibe für den motorisierten Verkehr ab Anfang August gesperrt, wenn die Hauptarbeiten starten. Velos und Fussgänger können den Übergang weiter nutzen.

Ansonsten werde es kaum Einschränkungen geben. Auch nicht auf der Schiene: Betreffende Arbeiten seien nachts geplant, womit der Personenverkehr nicht beeinträchtigt werde.



