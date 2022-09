Kultur in Winterthur – Baustelle Feminismus Mit «How to date a feminist» wagt sich das Casinotheater an potenziell unspassige Themen. Doch mit einer Portion Kitsch kommt es schon gut. Der Probenbesuch ist vielversprechend. Samantha Zaugg

Steff (Dimitri Stapfer) und Kati (Rahel Sternberg) schmachten auf dem Baugerüst. Gleich folgt der Heiratsantrag. Foto: Madeleine Schoder

Das Stück beginnt ziemlich steil, nämlich mit einem Heiratsantrag. Oder so was in der Art. Steff ist sehr verliebt, aber gleichzeitig auch sehr woke, also politisch korrekt. Eine schwierige Situation. Denn eigentlich will er Kati heiraten, weiss aber natürlich auch, dass das Konzept Ehe aus feministischer Sicht problematisch ist. Was besagter Kati im Übrigen nicht gleicher sein könnte.