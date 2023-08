Baustelle in der Region – A4 bleibt vier Nächte lang gesperrt Die Autobahn A4 wird zwischen Winterthur-Nord und Kleinandelfingen zeitweise gesperrt. Der Grund sind Unterhaltsarbeiten entlang der Fahrbahn. Roger Meier

Die Autobahn A4 führt von Winterthur durchs Weinland hinauf zur deutschen Grenze bei Thayngen. Der Abschnitt zwischen den Anschlüssen Winterthur-Nord und Kleinandelfingen bleibt vom 4. bis zum 8. September nachts erneut gesperrt. Der Kanton führt dort in drei Etappen Unterhaltsarbeiten an den Bauwerken und entlang der Fahrbahn durch. Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr ist die Autobahn in beiden Richtungen nicht befahrbar.

Der Verkehr wird über die parallel verlaufende Kantonsstrasse umgeleitet. Das Tiefbauamt des Kantons Zürich rechnet deshalb mit Mehrverkehr in Aesch und Riet. Es bittet die Anwohner um Verständnis. Bei schlechtem Wetter behält sich das Tiefbauamt vor, die Bauarbeiten zu verschieben.

Roger Meier ist MAZ-Volontär beim Landboten. Er hat an der Uni Zürich Religionswissenschaft studiert und ist ausgebildeter Gymilehrer. Mehr Infos

