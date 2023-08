Bahnunfall in Winterthur – Bauzug kracht in abgestellte S-Bahn Bei einem Bahnunfall in Winterthur hat sich am Freitag eine Arbeiterin leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

In Winterthur kam es am Freitagabend zu einem Bahnunfall. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Freitag kurz nach 21 Uhr kollidierte in Winterthur ein Bauzug mit einer abgestellten S-Bahn. Einer Mitteilung der Kantonspolizei zufolge ereignete sich der Unfall beim Rangieren. Eine 25-jährige Rangiermitarbeiterin wurde dabei zu Boden geworfen und leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. An der Bahninfrastruktur entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

Warum der Bauzug auf das von der S-Bahn besetzte Gleis gelenkt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Kantonspolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft entsprechende Untersuchungen eingeleitet. Für den Personenverkehr entstanden wegen des Unfalls keine Behinderungen, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist.

