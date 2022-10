Champions League – Bayern in Torlaune – jetzt live Inter gegen Barça Die Münchner bezwingen Pilsen 5:0. Verfolgen Sie das andere Gruppenspiel zwischen Inter und Barcelona im Liveplayer. UPDATE FOLGT

Gruppe C: Bayern dominiert Pilsen – Barça muss bei Inter ran

Die Offensivstars des FC Bayern um den wieder aufblühenden Sadio Mané und den nach Herzenslust treffenden Leroy Sané haben sich in der Champions League für das Spiel in Dortmund warm geschossen. Die Münchner besiegten am Dienstagabend den hilf- und wehrlosen tschechischen Meister Viktoria Pilsen 5:0 und können nach drei Siegen und 9:0 Toren praktisch schon einen Haken unter die Gruppenphase machen. Julian Nagelsmanns Forderung für das Warm-up für Borussia Dortmund gingen vor 75 000 Zuschauern in der Allianz Arena mit spielerischer Leichtigkeit in Erfüllung. «Wir sind weiter in einer Situation, Ergebnisse liefern zu müssen», hatte der Trainer gesagt.

Sechs Minuten und 16 Sekunden dauerte es, bis die Bayern vier Tage nach dem 4:0 gegen Leverkusen erneut auf die Siegerstrasse eingebogen waren. Sané bekam von Jamal Musiala den Ball, zog von rechts im Sololauf nach innen und schloss mit dem linken Fuss aus der Distanz wunderschön ab. Das Tor beflügelte die Münchner – und beeindruckte die Gäste.

Nagelsmann konnte sich am Spielfeldrand entspannt über wertvolle Entwicklungen freuen. Nationalspieler Gnabry nutzte seine Chance als zunächst zentraler Stürmer mit dem Treffer zum 2:0 nach einem Pass von Leon Goretzka. Und vor allem Mané befreite sich energisch aus seiner jüngsten Schaffenskrise. Das 3:0 erzielte er nach einer feinen Einzelaktion, das 4:0 von Sané leitete er mit einem Traumpass über 30 Meter vom linken Flügel ein. Nationalspieler Sané entwickelt sich nach dem Abgang von Robert Lewandowski zu Bayerns «Mister Königsklasse»: Es war schon sein viertes Tor in dritten Gruppenspiel.

Nagelsmann konnte frühzeitig wechseln, um Kräfte der Leistungsträger wie Sané für Dortmund zu schonen. Der eingewechselte Choupo-Moting konnte sein erstes Saisontor bejubeln, auch der 17 Jahre alte Franzose Mathys Tel bekam wertvolle Spielzeit. Für die Bayern war es am Ende ein Rekordabend. Mit dem 31. Gruppenspiel in Serie ohne Niederlage sind die Münchner nun alleiniger Rekordhalter in der Champions League. (dpa)

Gruppe D: Marseille gewinnt gegen Sporting – Frankfurt trifft auf die Spurs

Achtung, fertig, Trincao! Gerade einmal 51 Sekunden sind Marseille gespielt da führen die Gäste aus Lissabon bereits – dank Stürmer Trincao. Er kann unbehelligt denn Ball annehmen, sieht sich auch am gegnerischen Strafraum mit keinerlei Gegenwehr konfrontiert und schlenzt den Ball zum 1:0 ins Tor.

Dann folgt der Auftritt von Sporting-Goalie Antonio Adan. In der 13. Minute lässt er sich nach einem Rückpass aufreizend viel Zeit, wird dabei von Marseilles Alexis Sanchez angelaufen und beim Versuch den Ball wegzuschlagen, schiesst er den Chilenen an, von dessen Bein kullert der Ball ins Tor. Nur vierMinuten nach dem 1:1 lädt Adan das Heimteam zur Führung ein: Schlechter Abschlag, direkt in die Füsse von Guendouzi. Über den Mittelfeldspieler landet der Ball bei Clauss, der von links flanken darf. In der Mitte steht Harit und trifft zum 2:1. Der dritte Akt im dramatischen Schauspiel lässt nicht lange auf sich warten. Nach einem langen Abstoss seines Antipoden Pau Lopez verschätzt er sich, berührt den Ball ausserhalb des Strafraums mit der Hand und sieht dafür die Rote Karte – nach gerade einmal 23 Minuten.

Doch auch Ersatztorhüter Franco Israel zeichnet sich nicht als Rückhalt aus. Nach einem Eckball verschätzt er sich, segelt am Ball vorbei und Balerdi kann zum 3:1 einnicken. Dabei bleibt es bis zur 86. Minute, da trifft Chancel Mbemba zum 4:1-Schlussstand.

