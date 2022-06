Der Weltfussballer will weg – Bayern und Lewandowski: Die nächste Eskalationsstufe ist erreicht Der Starstürmer hat bei einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft eine Botschaft für den FC Bayern dabei. Nach acht Jahren scheint seine Zeit beim Meister vorüber. Philipp Schneider

Bleibt er, geht er? Bei Stürmer Robert Lewandowski stehen die Zeichen auf Abschied. Foto: Ronny Hartmann (AFP)

Wenn der Eindruck nicht täuscht, dann hat Robert Lewandowski am Montag ganz bewusst die nächste Eskalationsstufe gezündet in seinem doch recht rasant vorangetriebenen Entfremdungsprozess beim FC Bayern. Er will fort aus München, am liebsten wohl zum FC Barcelona. Und nun spielt er schon seit ein paar Tagen auf der ganzen Klaviatur, mit der ein Spieler seine Abnabelung von einem Verein forcieren kann.