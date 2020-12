Umstrittenes Deepfake-Weihnachtsvideo – BBC lässt Queen über Harry und Meghan klagen Der britische Sender strahlt eine gefälschte Weihnachtsbotschaft der Königin aus. Das geht Kritikern zu weit. dpa

Täuschend echt? Die Queen im Fake-Video der BBC Foto: BBB Channel 4

Der britische Sender BBC lässt die Queen in einem satirischen Fake-Video zu Weihnachten über den Abgang von Harry und Meghan klagen. «Es gibt wenig schmerzhaftere Dinge, als wenn dir jemand sagt, dass er die Gesellschaft von Kanadiern bevorzugt», sagt die mittels sogenannter Deepfake-Technologie animierte und synchronisierte Königin Elizabeth II. in einem Video des Senders BBC Channel 4. Der Queen-Enkel Prinz Harry und seine Frau Meghan hatten sich vom britischen Königshaus losgesagt und zeitweise in Kanada gelebt. Mittlerweile wohnen sie mit ihrem Sohn Archie in Kalifornien.

Die vollständige alternative Weihnachtsbotschaft, mit der der Sender eigenen Angaben zufolge auf die Gefahren von Fake-Inhalten hinweisen will, sollte am ersten Weihnachtstag ausgestrahlt werden. Es habe einige Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde Ofcom gegeben, hiess es in einem BBC-Bericht. Die royale Autorin Penny Junor erboste sich laut «Telegraph» über die Parodie der Monarchin. Nur noch wenige Dinge seien in heutigen Zeiten heilig – aber dies gehe zu weit.