Weiterer Erfolg des BC Winterthur – BCW watscht möglichen Halbfinal-Gegner ab Die Basketballerinnen aus Winterthur fertigten Hélios in der Meiserschaft mit 88:44 ab – und revanchierten sich mit dem Sieg für das Ausscheiden im SBL-Cup. Stefan Kleiser

Diesmal klar besser als Hélios: Ameryst Alston feiert mit dem BC Winterthur einen Kantersieg. Foto: Stefan Kleiser

Wie bloss konnte der Halbfinal des SBL-Cups gegen diesen Gegner verloren gehen? 75:78 endete die Partie vor viereinhalb Wochen. Am Samstag nun gewannen die Winterthurerinnen in der NLA-Meisterschaft gegen Hélios 88:44 und waren ausser beim Auffangen der Abpraller in sämtlichen Belangen die dominante Equipe.

BC Winterthur - Hélios Basket 88:44 Infos einblenden (22:11, 14:18, 23:5, 29:10). – Neuhegi. – SR Mazzoni / Carr. – Winterthur: Alston (30), Mensah (13), Tomezzoli (3), Bosnjak (10), Yatskovets (15); Jurhar, Kohler (10), Macheck (1), Luap (6). – Hélios: Dinkins (13), Ambrosio, Bruchez (7), Vojtulek (7), Blake (12); De Preux, Dizeko (5), Marie. – Trefferquoten. Winterthur: 2 Punkte: 22/40; 3 Punkte: 12/24; Freiwürfe 8/12. – Hélios: 14/44; 3/20; 7/8. – Bemerkung: Winterthur ohne Siafa (überzählig), Götschmann und Stieger (abwesend), Brouwer (verletzt).