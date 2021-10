Aufgefallen in Winterthur – Beat Breu macht wieder Zirkus Nach dem Zirkusdebakel in Winterthur gibt Beat Breu im Toggenburg ein Comeback als Zirkusdirektor – mit zwei Eseln in der Manege. Delia Bachmann

Der Traum platzte nach 13 Tagen. Beat Breu im August 2019 vor seinem Zirkus in Winterthur. Archivfoto: Urs Jaudas

Beat Breu zieht es zurück in die Manege. Trotz dem Fiasko vor zwei Jahren gab der Ex-Radprofi seinen Traum vom eigenen Zirkus nie auf. Damals kam es noch vor der Premiere zu ersten Problemen. Breu startete ohne Ponys und Kamele, weil das Veterinäramt für die Einfuhr aus Österreich kein grünes Licht gab. Und neben den Tiernummern fehlten lange auch die Werbeplakate.

Am 5. August 2019 gab der Circus Beat Breu auf dem Teuchelweiherplatz in Winterthur seine erste Vorstellung. Neben früheren Weggefährten sassen bei der Premiere auch Promis wie Toni Vescoli, Trompeten-Sigi sowie Stadtpräsident Michael Künzle im Publikum. Doch schon am Tag darauf blieben viele Ränge leer. Und es kam zum Eklat mit dem Zirkusvermieter. Nach gerade einmal 13 Tagen fiel der letzte Vorhang.