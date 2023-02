Schweizer Architektin – Beate Schnitter stirbt mit 93 Jahren Sie galt als Pionierin in einem von Männern dominierten Beruf: die Architektin Beate Schnitter. Sie habe die Schweizer Kulturlandschaft geprägt, heisst es in ihrer Todesanzeige.

1929 in Zürich geboren: Beate Schnitter in ihrem Garten in Küsnacht. (9. August 2016) ZSZ/Sabine Rock

Die Schweizer Architektin Beate Schnitter ist am 25. Januar 93-jährig gestorben. Ihr Einsatz für den Erhalt historischer Ortsbilder und Bauten habe die Schweizer Kulturlandschaft geprägt, schrieb ihre Familie in der am Donnerstag publizierten Todesanzeige.

Schnitter, geboren 1929 in Zürich, galt als Pionierin in ihrem von Männer dominierten Beruf. Sie habe sich in beeindruckender Breite mit fast allen drängenden Themen ihrer Zeit beschäftigt, schrieb die Kunsthistorikerin Dorothee Huber im Vorwort einem ihr gewidmetem Band der Reihe Monografien Schweizer Architekten.

Schnitter wuchs in Frankreich, Irland und Holland auf. 1941 kam sie, kriegsbedingt, in die Schweiz. Sie studierte an der ETH Zürich. 1955 starb ihre Tante Lux Guyer, die erste Schweizer Architektin. Schnitter übernahm deren Architekturbüro in Zürich. Von 1972 bis 1999 war sie Beraterin des Schweizer Heimatschutzes.

Zu den bekanntesten Arbeiten Schnitters gehören die Renovation des Florhofs in Zürich und Restaurationen von Semper-Bauten. Dazu zählt etwa das ETH-Hauptgebäude.

