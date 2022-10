Überbauung in Turbenthal – Bed and Breakfest der Auswandererfamilie weicht neuen Wohnungen Die SRF-Auswandererfamilie Almeida hat ihre Liegenschaft am Dorfrand verkauft. Geplant sind dort jetzt zwei grössere Häuser mit je zehn Eigentumswohnungen. Rafael Rohner

Wo früher das Casa Almeida Gäste empfing, sollen bald zwei grössere Wohnhäuser entstehen. Visualisierung: Orgnet Immobilien AG

Beatrice und Josef Almeida wanderten mit ihren Kindern im Jahr 2019 nach Kanada aus und liessen sich dabei von einem Filmteam des Schweizer Fernsehens begleiten. Ihr Bed and Breakfest am Dorfrand von Turbenthal führte seither die Mutter von Josef Almeida.

Doch inzwischen ist das Casa Almeida nach über zehnjähriger Geschichte geschlossen. Die Familie hat die Liegenschaft an eine Immobilienfirma verkauft, wie Josef Almeida bestätigt. Es habe sich ideal so ergeben, da seine Mutter wieder zurück in ihr Heimatland Portugal gezogen sei, sagt er.

Mit dem Rechtsstreit aufgrund der Zufahrt, über den diese Zeitung berichtete, habe der Verkauf hingegen nichts zu tun. Die Käuferin habe sich diesbezüglich mit den Nachbarn einigen können.

Das Casa Almeida in Turbenthal empfängt keine Gäste mehr. Foto: Enzo Lopardo

Bis Ende Jahr kann Beatrice Almeida noch die Backstube im Dachstock nutzen, nächstes Jahr wird das Gebäude am Heerisweg dann abgerissen. Sie stellte dort auch nach der Auswanderung regelmässig die bekannten Tösstaler Anisguetzli her, die sie über Marktstände und online verkaufte. Mit dem Backen will Beatrice Almeida trotz Verkauf weitermachen, einfach etwas reduziert, wenn sie bei ihrer Mutter in Zürich ist.

Beatrice Almeida in ihrer Backstube im Jahr 2019. Foto: Madeleine Schoder

Verkauf gut angelaufen

Wo früher das Bed and Breakfest war, sollen ab nächstem Frühling bis im Herbst 2024 zwei grössere Mehrfamilienhäuser mit je zehn Eigentumswohnungen entstehen. Geboten wird dort «Wohnluxus pur», wie die Firma Orgnet Immobilien auf der Projektwebsite schreibt. Die dort aufgeführten Preise reichen von 695’000 Franken für eine 3,5-Zimmer-Wohnung bis zu 1’080’000 Franken für 5,5 Zimmer.

Ein guter Teil der Wohnungen ist bereits mit «Reserviert» markiert. «Der Verkauf ist gut angelaufen», sagt Evelyne Farner, «trotz der Unsicherheiten auf den Märkten aufgrund der Weltlage.» Am 14. Januar sei ein Tag der offenen Tür mit Beratungen geplant.



