Bezirksgericht Andelfingen – Bedingte Geldstrafe nach sexuellem Übergriff auf 13-Jährige Das Bezirksgericht Andelfingen hat einen jungen Schweizer für sexuelle Handlungen mit einem Kind für schuldig befunden. Es war aber gegen ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot. Thomas Münzel

Das Bezirksgericht Andelfingen befasste sich mit der Frage, ob ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot für einen jungen Mann, der zugab, sexuelle Übergriffe auf eine Minderjährige begangen zu haben, gerechtfertigt ist oder nicht. Foto: Heinz Diener

Der Angeklagte wirkte schüchtern und in sich gekehrt. Seine Stimme war leise und monoton, kaum hörbar. Seine Kollegen wüssten nur, dass er arbeitslos sei, erzählte der 21-jährige Schweizer am Mittwoch dem Ersatzrichter am Bezirksgericht Andelfingen. Dass der Angeklagte wegen Depressionen seit drei Jahren in psychologischer Behandlung ist, Medikamente nehmen muss, als arbeitsunfähig gilt und sich bei der IV angemeldet hat, behielt er bis jetzt für sich. Und dass er nun vor Gericht stehe, wisse ebenfalls niemand, räumte der Beschuldigte ein. Das wiederum überrascht allerdings nicht sonderlich. Denn der im Weinland wohnhafte Mann wird laut Anklageschrift beschuldigt, mit einem Kind unter 16 Jahren sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben.