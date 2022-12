Bauen in Winterthur – Befahrbarer 30-Millionen-Neubau in Oberwinterthur geplant In Oberwinterthur ist ein Gewerbekomplex geplant, der bis ins Obergeschoss befahrbar ist. Dahinter steckt ein nationaler Immobilienriese, der zum ersten Mal nach diesem Prinzip baut. Till Hirsekorn

So soll das befahrbare Gewerbezentrum Ende 2024 aussehen, mit runden Anfahrtsrampen auf beiden Seiten des Gebäudes. Visualisierung: PD

Unweit des Technorama ist ein spektakulärer Neubau geplant: ein vierstöckiges Gewerbezentrum, das auf sämtlichen Etagen für Kleintransporter befahrbar ist. Zu- und Abfahrtsrampen schrauben sich an beiden Enden des Gebäudes nach oben. Sie erinnern ein wenig an das Toni-Areal in Zürich-West.