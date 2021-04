FCW vor «Heimspiel» gegen Chiasso – Beginnen, sich in Wil wohlzufühlen Der «Lieblingsgegner auf ungeliebtem Platz» oder: Der FC Chiasso ist am Ostersamstag «Gast» des FC Winterthur auf dessen Ausweichplatz im Wiler Bergholz. Hansjörg Schifferli

Innocent Emeghara erhält gegen Chiasso vielleicht eine Chance über längere Zeit: Gut möglich, dass FCW-Coach Ralf Loose den Altinternationalen laufen lässt. Foto: Heinz Diener

Zehn Ligaspiele und den Cup hat der FCW noch, seine Saisonbilanz aufzubessern. Der Cup, mit dem Match in Aarau am Dienstag, ist die grosse Chance, anderes Ungemach zu vergessen. Und die Winterthurer dürfen sich ja auch freuen: Es wird dannzumal auf einem Naturrasen gespielt, erst noch einem «anmächeligen».

Doch vorher geht es, am Ostersamstag, auf einen Kunstrasen, einen besonders ungeliebten gar, denn nirgendwo sonst hat der FCW in den vergangenen Jahren so kümmerlich abgeschnitten wie im Wiler Bergholz. Aber ausgerechnet Wil ist in nächster Zeit Heimstatt des FCW, und die Wiler waren sogleich auch ein angenehmer Partner, während sich anderswo – wie schliesslich auch in Rapperswil-Jona oder im Zürcher Utogrund – zu hohe Hürden auftürmten.