Emotionale Debatte im Kantonsrat – Begleiteter Suizid soll in allen Zürcher Pflegeheimen möglich sein Ein Viertel der Pflegeheime gewährt Sterbehilfeorganisationen wie Exit keinen Zugang. Das soll sich ändern. Das letzte Wort hat das Stimmvolk. Pascal Unternährer

Soll das Schlafmittel Pentobarbital von Sterbewilligen in allen Heimen eingenommen werden dürfen? Die Antworten im Kantonsparlament gingen weit auseinander. Foto: Keystone

«Ich habe in meiner Karriere sehr viele begleitete Suizide selber begleitet, und ich möchte ihnen davon erzählen», sagte Brigitte Röösli (SP, Illnau-Effretikon) am Montag im Kantonsrat. Sie ist Leiterin Pflege in einem Thurgauer Alterszentrum. Ihr erster Suizid sei ein «echter» gewesen. «Und der war schrecklich.» Für die Mitarbeitenden, für die Angehörigen. Für alle. «Alle fragten sich: Was haben wir falsch gemacht?», so Röösli.