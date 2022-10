Kolumne «Tribüne» – Beherzte Träume Franz von Assisi wollte die Kirche erneuern – und eckte damit an. Bis ein Traum den damaligen Papst umstimmte. Monika Schmid

Papst Franziskus beim Kloster Eremo delle Carceri, an dem Ort, an dem schon Franz von Assisi sich zum Beten zurückzog. Foto: Keystone



Dreizehntes Jahrhundert. Eine halb verfallene Kirche. Verwittert hängt das bemalte Holzkreuz mit dem auferstandenen Jesus vorne. Ein junger Mann kniet davor. Er hört eine Stimme: «Franziskus, baue meine Kirche wieder auf!»

Ich bin noch ein kleines Kind, als ich in Assisi, dem Geburtsort des heiligen Franz, in dieser Kirche sitze und der Geschichte lausche. Mein Vater konnte so gut Geschichten erzählen, und er kennt noch viele Geschichten mehr.

Franz, der Sohn eines reichen Tuchhändlers, krempelt nach dem Erlebnis vor dem Kreuz sein Leben um. Ein Aussteiger, würde man heute sagen. Er will arm sein mit den Armen, Jesus nachfolgen, die frohe Botschaft von Hoffnung und Liebe zu den Menschen bringen.

Stein um Stein bettelt Franz zusammen. Die einen lachen über diesen Spinner, andere schliessen sich ihm an. Erst später erkennt Franz, dass er nicht Kirchengebäude aufbauen muss, sondern die durch Reichtum und Machtmissbrauch dekadente Kirche, die den Bezug zum Evangelium längst verloren hat. Bischöfe sind mit der Verwaltung von Ländereien und Vermögen beschäftigt und halten das Volk klein. Franziskus löst eine Bewegung aus, die die damalige Kirche zu erneuern versucht.

Franz ist angeeckt. Papst und Bischöfe hatten Mühe, seine Erneuerungsbewegung zu akzeptieren.

Wir haben als Familie viele Sommerferien in Assisi verbracht, und der heilige Franz hat mich durch mein Leben begleitet. Er hatte einen besonderen Bezug zur Schöpfung und Mitwelt, redete mit den Tieren und umarmte Aussätzige. Weit über die katholische Kirche hinaus wirkt das franziskanische Denken. Sein Sonnengesang, das Loblied auf die Schöpfung, wird auf vielfältige Weise gesungen. Der internationale Tag des Tierschutzes wird am 4. Oktober begangen, dem Gedenktag des heiligen Franziskus.

Franz ist angeeckt in seiner Zeit. Papst und Bischöfe hatten Mühe, seine Erneuerungsbewegung zu akzeptieren. Dann aber hatte Papst Innozenz III. einen Traum. Er sah den Lateran, den damaligen Vatikan, einstürzen, doch im letzten Moment erschien ein kleiner Mann in einer braunen Kutte und stellte sich als rettende Säule in die einstürzende Kirche. Der Papst erkannte die Kraft, die von Franziskus ausging.

Unser jetziger Papst hat nicht umsonst den Namen Franziskus gewählt. Er müht sich ab, der Kirche das Gesicht der Hoffnung zu geben. Er kämpft und zaudert zugleich. Leider verderben zu viele Köche um ihn herum den Brei. Ich wünsche ihm beherzte Träume und den Mut, sich von Menschen wie Franz oder Franziska an die Hand nehmen zu lassen.

