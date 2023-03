Bürokratie im Asylwesen – Behörden verursachen Wirrwarr bei Ausweisen von Ukraine-Flüchtlingen Ein Jahr nach der Flucht müssen Tausende Menschen aus dem Kriegsgebiet ihre Aufenthaltspapiere erneuern. Das hat seine Tücken. Adrian Schmid

So sieht der Ausweis S für Schutzbedürftige aus. Dieser muss jedes Jahr erneuert werden. Foto: Screenshot Staatssekretariat für Migration (SEM)

Der Brief kommt in bestem Beamtendeutsch daher. Im Titel ist von einer «Verfallsanzeige» die Rede, und danach heisst es: «Die Kontrollfrist Ihres vorübergehenden Schutzes läuft demnächst ab. Eine Verlängerung ist mit diesem Dokument spätestens 2 Wochen vor Ablauf der Bewilligung mit dem Ausweis bei der zuständigen Behörde zu beantragen.» Absender ist die Schweizerische Eidgenossenschaft, wie auf dem Couvert vermerkt ist – genauer gesagt das Staatssekretariat für Migration (SEM) in Wabern bei Bern.