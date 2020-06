Parkplatzschwindel in Winterthur – Bei Aldi in der Grüze wird

systematisch falsch parkiert Auf dem grossen Platz vor dem Aldi in der Grüze parkieren Kunden und Mitarbeiter ausserhalb der bewilligten Parkfelder und verstossen damit gegen geltendes Recht. Die Stadt kennt das Problem, unternommen hat sie nichts. Marc Leutenegger

Überdimensioniert: Der Parkplatz vor dem Aldi in der Grüze lädt zu fantasievollem Parkieren ein. Gebüsst wird das bisher nicht. Foto: Heinz Diener

An Wochenenden und vor Feiertagen ist es ein gewohntes Bild in der Grüze. Der Platz vor dem Aldi ist gerammelt voll, die Autos stehen nicht nur in den eingezeichneten Parkfeldern dicht an dicht, sondern auch entlang der Fahrstreifen und vor dem Zaun der Kehrichtverbrennungsanlage.