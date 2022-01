Unihockey: Wegen Corona – Bei den Red Ants bricht jetzt das grosse Terminchaos aus Am Samstag hätten die Winterthurerinnen zum Cup-Halbfinal antreten sollen, tags darauf in der Liga. Beide Partien werden wegen Corona-Fällen in ihrem Team verschoben. Nun wird es eng. Damian Keller

Die Red Ants im Corona-Pech: Obwohl einzelne Winterthurerinnen, wie hier Topskorerin Sindy Rüegger gegen Laupen am vergangenen Freitag, sogar auf dem Spielfeld eine Schutzmaske trugen, kam es in ihrem Team zu mehreren Infektionen. Foto: Dieter Meierhans

Mitte November wurde das Heimspiel der Red Ants gegen Piranha Chur aufgrund von Coronavirus-Infektionen in den Reihen der Bündnerinnen abgesagt. Anfang Januar traf es die Winterthurerinnen selber – die Partien der Doppelrunde gegen Zug United und die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti fielen ins Wasser. Um diese drei NLA-Begegnungen nachzuholen, planten die Red Ants ein echtes Mammutprogramm: Heimspiel gegen Piranha am Mittwochabend diese Woche, auswärts gegen die Riders am kommenden Dienstag, zwei Tage später das Heimspiel gegen Zug. Das ergab zusammen mit den offiziell im Kalender stehenden Partien des kommenden Wochenendes – dem Cup-Halbfinal gegen die Kloten-Dietlikon Jets in Kloten am Samstag und das Ligaspiel bei Skorpion Emmental Zollbrück tags darauf – fünf Ernstkämpfe innert acht Tagen.