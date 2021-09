Geldblog: Wilder Hypothekenmarkt – Bei der Hypothekenvergabe wird gefeilscht wie auf dem Basar Nicht selten koppeln Finanzinstitute ihre Zinsangebote an Bedingungen – die es genau zu prüfen gilt. Martin Spieler

Zins-Dumping und weitreichende Zusatzbedingungen; Hypothekarnehmer sollten nicht nur auf den Zins achten. Illustration: Christina Baeriswyl

Die Migros Bank offeriert mir eine 5-Jahreshypothek für 0,82 Prozent und die St. Galler Pensionskasse eine solche für 0,57 Prozent. Bei der Migros Bank müsste ich aber zusätzlich einen Fonds über 50'000 Franken abschliessen. Und bei der St. Galler Pensionskasse müsste ich von zwei eingetragenen Wohnrechten eines löschen, was gut gehen würde, und die Hypothek um 50'000 Franken reduzieren. Welche Variante würden Sie wählen? Leserfrage von S.P.

Ihr Beispiel zeigt, dass es auf dem Hypothekenmarkt oft wie auf dem Basar zugeht. Es wird gefeilscht und Angebote werden an Bedingungen geknüpft wie in Ihrem Fall. Über den Vorschlag der Migros Bank musste ich schmunzeln. Ich habe die E-Mail Ihres Kundenberaters gelesen, die Sie mir mit Ihrer Frage weitergeleitet haben. Zuerst bietet er Ihnen die 5 Jahresfesthypothek für 0,9 Prozent an. Weil Sie auf ein tieferes Angebot bei der St. Galler Pensionskasse hinweisen, reduziert er dieses auf nur noch 0,82 Prozent, was ich an sich interessant findet, koppelt das Angebot aber an die Bedingung, dass Sie bei der Bank Fonds für mindestens 50'000 Franken kaufen oder ein Vermögensverwaltungsmandat erteilen müssen.