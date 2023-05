Podcast zum Schweizer Fussball – «Fabian Rieder ist klar der beste Spieler der Saison» Kann jemand die Dominanz der Young Boys brechen? Was passiert beim FCB? Wie sieht die Zukunft von GC aus? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Thomas Schifferle

Nach 31 Runden hat die Super League einen neuen Meister. Die alten Bekannten aus Bern haben sich mit einem strahlenden 5:1 gegen Luzern gleich selbst gekrönt. Damit darf sich Raphael Wicky fortan Meistertrainer nennen, und Dominic Wuillemin denkt: «Dieser Titel wird ihn als Mensch nicht verändern, aber als Trainer gelassener machen.»

Oliver Gut erlebte Wicky als Trainer nah beim FC Basel. Jetzt kommt es Gut so vor, als wäre Wicky bei YB «ein Stück weit härter» geworden: «Er ist weiterhin nicht der Typ ‹Harter Hund›. Aber vielleicht ist er durch das Basler Intermezzo konsequenter geworden.» Wuillemin nimmt dieses Thema auf und berichtet, wie sehr sich Wicky immer gegen das Bild wehre, er sei zu lieb.

Wuillemin schaut schon einmal in die Zukunft und glaubt, dass das Ende der Berner Dominanz nicht absehbar sei. Marcel Rohner denkt, dass es höchstens einen Herausforderer geben kann: «Wer, wenn nicht Basel?» Aus Basel kommt zumindest einmal das, was Verteidiger Michael Lang «Kampfansage» für die nächste Saison nennt. Gut hat allerdings seine Bedenken, wenn es um die wirtschaftliche Verfassung des FCB geht. «Das sind alarmierende Verhältnisse», sagt er in diesem Zusammenhang.

Wir reden dazu über Fabian Rieder, den wir als «klar besten Spieler der Saison» adeln. Über die Grasshoppers, die sich dauernd schlecht dargestellt fühlen, und wir fragen uns im Zusammenhang mit den chinesischen Besitzern: «Wie viel Zukunft hat das Ganze?» Wir schauen in den Süden, zum FC Lugano, der eben diese Grasshoppers am Samstag vorführte und grosse Pläne hat. «Da wächst eine neue Kraft heran», vermutet Gut.

Was wir wann besprechen

4:10 – Wie sich das Bild von Raphael Wicky mit dem Titel ändert

24:20 – Basels Kampfansage

30:30 – Wer soll dieses YB fordern?

38:11 – Wer ist der Spieler dieser Saison

41:20 – Der FC Lugano, was gibt es für Pläne im Tessin?

50:30 – GC, was gibt es für Pläne in Zürich?

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreibt an thomas.schifferle@tamedia.ch



Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.