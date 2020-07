Stefan Diener an seinem Wohnort in Winterthur, von wo aus er jeweils mit dem Velo nach Elgg gefahren ist. Diese Woche ist sein letzter Tag als Schulleiter des Schulheims Elgg.

Stefan Diener an seinem Wohnort in Winterthur, von wo aus er jeweils mit dem Velo nach Elgg gefahren ist. Diese Woche ist sein letzter Tag als Schulleiter des Schulheims Elgg.

Stefan Diener, Sie waren 16 Jahre lang Schulleiter des Schulheims Elgg. Wie kommen die Kinder nach Elgg?

Die Wege sind unterschiedlich, aber meistens entdeckt die Volksschule erste Auffälligkeiten. Kinder und Jugendlichen fallen dort am ehesten auf – Eltern sind seltener der Anstoss. Dann fangen die ganzen Abklärungen an. Rein schulische Probleme reichen heute aber nicht mehr, um Kinder und Jugendliche in einem Heim zu platzieren; es muss immer auch soziale Gründe geben.