Kunst in Winterthur – Bei Oskar Reinhart wird aufgeräumt Mit Ayşe Erkmen und Heike Hanada wird ein renommiertes Tandem aus Berlin das Museumsfoyer im Reinhart am Stadtgarten künstlerisch und architektonisch in die Gegenwart katapultieren. Adrian Mebold

So luftig soll der Eingangsbereich des Museums Oskar Reinhart am Stadtgarten künftig daherkommen. Der Siegerentwurf des Berliner Duos Ayşe Erkmen und Heike Hanada entrümpelt, wo andere Mitbewerber auf Deko-Schrott setzten. Visualisierung: PD

Wie wichtig der Empfang für die Magnetwirkung eines Museums ist, demonstriert I.M. Peis geniale Glaspyramide im Louvre-Hof in Paris. Nun ist das Museum Reinhart am Stadtgarten nicht der Louvre. Aber immerhin ist im Museumskonzept von 2017 formuliert, dass künftig das Reinhart am Stadtgarten als Eintrittspforte in die Winterthurer Museumslandschaft vorgesehen ist. Im Zuge dieser funktionalen Aufwertung sollen dessen Zugang und Eingangshalle neu gestaltet werden. Dabei spielt Kunst eine zentrale Rolle. Die Stadt hatte deshalb einen internationalen Studienauftrag für Kunstschaffende und Architekten ausgeschrieben.