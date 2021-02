Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Bei Raiffeisen werden Kundinnen nun «von Frau zu Frau» beraten Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Die Raiffeisen-Bank setzt vermehrt auf Finanzexpertinnen, die die weibliche Kundschaft bei spezifischen Fragestellungen betreuen (Archiv-Bild). Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Raiffeisen schafft Kompetenzzentrum für Anlegerinnen

Die Raiffeisenbank Zürich setzt auf «Kompetenz von Frau zu Frau». Deshalb hat die Genossenschaft ein «Kompetenzzentrum für Anlegerinnen gegründet», wie sie ihren Kundinnen diese Woche mitteilte. Dabei betreuen Finanzexpertinnen die weibliche Kundschaft. Denn wie man bei Raiff­eisen Zürich weiss, «wollen Frauen bei spezifischen Fragestellungen mit einem geschärften Blick und einem weiblichen Gesprächsstil beraten werden.» Zuletzt dürfte die Raiffeisen von ihrer weiblichen Klientel allerdings eher abschätzige Blicke eingefangen haben. Die ausgiebigen Ausflüge ins Rotlichtmilieu des langjährigen Raiffeisen-Chefs Pierin Vincenz – auf Spesen der Bank – sorgten für Schlagzeilen.

Heba Partners AG übernimmt 31 Globus-Fachgeschäfte

Die Branche wunderte sich über das ungewohnte Trio, das sich da zusammengetan hat: Thomas Herbert, der frühere Globus-CEO, und das Ehepaar ­Silvia und Fredy Bayard gaben letztes Jahr bekannt, dass sie die 31 Globus-Fachgeschäfte (Ex-Schild, Ex-Herrenglobus, Navyboot) per 1. Februar 2021 übernehmen werden. Inzwischen haben die drei ihre Firma ins Leben gerufen und sich auf die Sitzverteilung geeinigt. Die Political Correctness wurde dabei gewahrt, wie dem Handelsregistereintrag zu entnehmen ist. Heba Partners AG heisst das Unternehmen der drei. Also eine Mischung aus ­Herbert und Bayard. Was die Machtverhältnisse anbelangt, so hat sich Thomas Herbert den Verwaltungsratspräsidentenstuhl reserviert, Silvia Bayard ist Vizepräsidentin. Ihr Mann ist einfaches Mitglied. Auch dem Gender-Aspekt wurde also Rechnung getragen. Und Herbert fand wohl, weil die anderen zu zweit im Gremium sind, soll er das Machtgefüge mit dem Präsidium ausgleichen.

Wird Vizepräsidentin der Heba Partners AG: Silvia Bayard, Chefin der Modeläden Bayard in einem ihrer Geschäfte. Foto: Franziska Rothenbühler (Tamedia)

Bundeshausredaktor wird Hotelier in Brasilien

Er war die Allzweckwaffe des Schweizer Fernsehens: Wenn immer es zwischen Sarajevo und Libyen etwas zu berichten gab, wurde er als Sonderkorrespondent ins Krisengebiet geflogen. Zuletzt war Erwin Schmid Bundeshausredaktor in Bern. Und jetzt wird er Unternehmer: Gestern gab Schmid auf Twitter seinen Abschied vom Fernsehen bekannt. Und in einem zweiten Tweet folgte die überraschende Nachricht, dass er inmitten der Pandemie zum Hotelier wird. Und zwar ­ausgerechnet im Land, das mit der neusten Virusmutation für ­negative Schlagzeilen sorgt. «Die Insel ruft», schrieb Schmid. Ab Mitte März werde er sich um das Wohl seiner Gäste in seinem Gästehaus südlich von Salvador de Bahia in Brasilien kümmern. Auf dem Karriere­portal Linkedin hat Schmid den Wechsel schon vollzogen. Dort gibt er als Beruf an: «Enterpreneur at Mangueira Boutique Hotel Ltda.»

Swiss-Crew macht ihrem Ärger Luft – durch ein Youtube-Filmchen

Die «Jerusalema Challenge» ging um die Welt. Zum Lied des südafrikanischen DJ Master KG und der Sängerin Nomcebo Zikode tanzen Menschen in ­Videos gegen die Pandemie-Tristesse an. Auch Helvetic Airways nahm an der viralen Challenge teil und filmte Mitarbeiter, die sich zum Song im Flug­hafenumfeld rhythmisch bewegten. Das Youtube-Filmchen verbreitete sich schnell – offenbar auch bei Mitarbeitern von Swiss, welche es prompt bearbeiteten und mit einer eigenen Unterschrift versahen: «Wie du dich freust, wenn dein Arbeitgeber merkt, dass der Wet-Lease-Vertrag unkündbar ist.» Der Hintergrund: Bereits seit langer Zeit fliegt Helvetic Airways im Wet-Lease für Swiss – stellt also Flieger und Crew zur Verfügung. Helvetic Airways war die einzige Partnerin, deren Vertrag seitens der Lufthansa-Gruppe nicht gekündigt wurde. Noch 2019 hatten Helvetic-Chef Tobias Pogorevc und der ­damalige Swiss-Chef Thomas Klühr die Erweiterung der Zusammenarbeit bekannt gegeben. Den Swiss-Crews stösst sauer auf, dass trotz Kurzarbeit und geparkten Jets aktuell immer noch Flieger von ­Helvetic für Swiss unterwegs sind. Solange das ­Personal dem Frust aber nur in ironischen Videos Luft macht, ist das Ganze wohl für alle Seiten noch verträglich.