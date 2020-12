FDP-Politikerin mit Doppelrolle – «Bei Redaktionssitzungen werden mir gewisse Themen nicht zugewiesen» Prisca Koller ist gleichzeitig Parteipolitikerin und Fernsehjournalistin. Die FDP-Frau sieht darin kein Problem, ihr Arbeitgeber auch nicht. Dennoch gebe es «unausgesprochene Übereinkünfte». Mirko Plüss

Studio von Radio Top und Tele Top in Winterthur. Archovfoto: Madeleine Schoder

Prisca Koller ist seit bald zehn Jahren FDP-Präsidentin in Hettlingen. Über die Region hinaus bekannt wurde sie während ihrer vier Jahre im Zürcher Kantonsrat. Beruflich ist sie seit Jahren als Regisseurin und Moderatorin tätig und absolvierte an der Schweizer Journalistenschule MAZ eine CAS-Weiterbildung.

Und parallel zu ihrem politischen Amt arbeitet sie seit Sommer 2019, kurz nach ihrer Abwahl aus dem Kantonsrat, auch festangestellt in einem 60-Prozent-Pensum als Videojournalistin für den in Winterthur beheimateten Fernsehsender Tele Top. Dabei könnte sie jederzeit wieder in den Kantonsrat beordert werden, sie befindet sich bei der FDP auf dem ersten Nachrutschplatz.