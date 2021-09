Zertifikat ab 11 Franken – Bei Schnelltests entbrennt ein Preiskampf Covid-Tests sollen ab dem 11. Oktober nicht mehr gratis sein. Das bringt Bewegung in den Test-Markt, wo sich viele neue Anbieter tummeln. Nun setzt der Unterbietungswettbewerb ein. Holger Alich

Schnelltests im Drive-in-Testcenter beim Medcenter in Pfungen. Ab dem 11. Oktober müssen Testwillige für einen Schnelltest selbst zahlen. Foto: Madeleine Schoder

Wer verlangt weniger? Ab Montag, dem 11. Oktober, müssen Testwillige selbst für die Kosten eines Coronatests bezahlen. Und schon jetzt kündigen erste Testanbieter an, die Preise markant zu drücken.

Den Anfang machte Medtechswiss. Der Anbieter mit Sitz in Wollerau tritt als Testdienstleister für die Publikumsmesse Olma in St. Gallen auf, die am 7. Oktober beginnt. Wer noch einen Test für das Zertifikat benötigt, um Zugang zur Messe zu haben, der kann sich am Eingang für 26.50 Franken testen lassen.

Schnelltest für 11 Franken

Die Berner Firma Medica Care geht noch weiter: Laut «Blick» will der Testanbieter von Clubbetreiber Jan Kamarys einen Antigentest an seinen vier Standorten für nur 11 Franken anbieten. Zum Vergleich: Der Bund vergütet die Antigentests noch bis zum 10. Oktober mit 47 Franken je Stück.