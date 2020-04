Wo Hygienemasken erhältlich sind – Bei Volg überall, bei Migros und Coop nur in grossen Filialen Die Hygienemasken des Bundes sind bei führenden Detailhändlern erhältlich. Aber nur Volg bietet sie in allen Filialen an. Dagmar Appelt

Atemschutzmasken können im Öffentlichen Verkehr nützlich sein. Foto: Raphael Moser



Der Bund sieht zwar keine allgemeine Maskentragpflicht vor, liefert ab dieser Woche aber während zweier Wochen täglich eine Million Hygienemasken an führende Detailhändler, wie er angekündigt hat. Die Grossverteiler haben aber unterschiedliche Vorgehensweisen: So sind die Hygienemasken des Bundes bei Migros und Coop nur in grösseren Filialen erhältlich, etwa im Einkaufszentrum Rosenberg oder in der Grüze. Bei Volg hingegen werden sie in jeder Filiale angeboten, wie eine Kurzumfrage zeigte.