In Gondo soll eine der grössten frei stehenden Fotovoltaikanlagen der Schweiz gebaut werden, Naturschützer wehren sich dagegen. Foto: Gabriel Monnet

Verbauung der Landschaft, biodiversitätsschädigende landwirtschaftliche Praktiken, der Verschleiss von Ressourcen und zunehmend auch der Klimawandel – die Biodiversität schwindet seit Jahrzehnten. Diese beunruhigende Tatsache hat zur Biodiversitätsinitiative geführt. Im indirekten Gegenvorschlag schlägt der Bundesrat eine Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) vor, wobei die ökologische Infrastruktur – ein Netzwerk von bereits bestehenden und neuen ökologisch hochwertigen Flächen für die Biodiversität – eine zentrale Rolle einnimmt.

Die Institutionen des ETH-Bereichs wie auch die Akademien der Wissenschaften Schweiz haben sich in ihrer Stellungnahme positiv dazu geäussert. Sie sehen den Gegenvorschlag als «pragmatischen und zielführenden Weg, um den Zustand der Biodiversität in der Schweiz positiv zu beeinflussen». Der Nationalrat hat bereits die NHG-Revision diskutiert und ergänzend als Bestandteil der ökologischen Infrastruktur sogenannte Biodiversitätsgebiete von nationaler Bedeutung vorgeschlagen. In diesen sollen gewisse Nutzungen, insbesondere die Produktion erneuerbarer Energien, erlaubt bleiben.

Biodiversitätsgebiete als pragmatischer Ansatz

Ökologisch hochwertige Flächen für die Biodiversität zu sichern und dabei Nutzungen zuzulassen, welche die Biodiversität nicht beeinträchtigen, ist in der aktuellen Situation mit Versorgungsengpässen im Energie- und Rohstoffbereich ein konstruktiver und zweckmässiger Vorschlag. Biodiversitätsgebiete bieten Synergien mit dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel, indem sie wertvolle kohlenstoffspeichernde Ökosysteme bewahren oder deren Aufwertung fördern.

Die Kriterien für die Auswahl der Biodiversitätsgebiete können wissenschaftlich hergeleitet werden – wie dies auch bei den bestehenden Biotopen von nationaler Bedeutung der Fall ist; dafür stehen gute Grundlagen zur Verfügung. Solche Biodiversitätsgebiete könnten zum Beispiel Rückzugsmöglichkeiten in Trockenperioden bieten, Gebiete mit national prioritären Arten und Lebensräumen, aber auch Flächen mit hohem Aufwertungspotenzial umfassen – Letztere auch im Hinblick auf den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel.

Zeit zum Handeln

Mit jedem Tag verlieren wir nicht nur noch mehr Biodiversität; wir schädigen so auch unsere Lebensgrundlagen wie sauberes Trinkwasser, Bodenfruchtbarkeit, Erholungsmöglichkeiten oder die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit unserer Umwelt. Ich hoffe sehr, dass der Ständerat nun dem konstruktiven Vorschlag des Nationalrats folgt und die Revision des NHG inklusiv der vorgeschlagenen Biodiversitätsgebiete mit Blick auf die langfristigen Konsequenzen für Natur und Mensch und die Dringlichkeit diskutiert.

* Loïc Pellissier untersucht an der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL und der ETH Zürich sich verändernde Landschaften und Ökosysteme. Er ist Vizepräsident des Forums Biodiversität der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz.



Fehler gefunden?Jetzt melden.