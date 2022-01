Verkehrsunfall in Henggart – Beifahrerin verletzt sich bei Autounfall Am Mittwoch kollidierten zwei Autos bei der Autobahneinfahrt Henggart. Dabei wurde eine 87-jährige Beifahrerin mittelschwer verletzt, die Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Der Kleinwagen steht beschädigt neben der Fahrbahn. Foto: PD, Kapo ZH

Die 87-jährige Beifahrerin in einem Auto ist am Mittwoch in Henggart bei der Kollision mit einem anderen Auto mittelschwer verletzt worden. Sie musste ins Spital gebracht werden, die Lenker der Fahrzeuge blieben unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag bei der Autobahneinfahrt Henggart, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Als ein 84-jähriger Lenker – die Verletzte war seine Beifahrerin – auf die A4 Richtung Winterthur einfahren wollte, kollidierte er mit dem Auto eines 35-Jährigen. Der Unfallhergang wird nun abgeklärt.

Wegen des Unfalls mussten die Weinlandstrasse Richtung Andelfingen sowie die Autobahneinfahrt Henggart bis nach 14 Uhr gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

