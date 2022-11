Serie: Rund um den Tod – Beim Bichelsee finden Menschen ihre letzte Ruhestätte unter Bäumen Seit rund zehn Jahren gibt es bei Turbenthal einen Waldfriedhof. Es seien «Menschen mit Weitsicht», die sich für die Alternative zum klassischen Grab entschieden, sagt der Betreiber. Fabienne Grimm

Vor über zwanzig Jahren hat Fritz Staible die Waldesruh GmbH gegründet. Diese unterhält rund 40 Waldfriedhöfe in der Schweiz – unter anderem auch in Turbenthal. Madeleine Schoder

In den Bäumen oberhalb des Bichelsees hängt der Nebel. Es ist ruhig an diesem Novembermorgen. Die graue Watte scheint alles zu dämpfen – die Strasse, die Autos und den Hund, der irgendwo in der Ferne bellt. Eine Oase der Stille, vermeintlich mitten im Nichts.