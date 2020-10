Erstes Spiel in Winterthur – Beim EHCW brauchts mehr – fast von allem Am Mittwoch spielt der EHC Winterthur erstmals zuhause. Gegen die EVZ Academy brauchts eine klare Steigerung im Vergleich zum Startmatch in Langenthal. Urs Kindhauser

Goalie Marco Mathis überzeugte gegen Langenthal als einziger Winterthurer Foto: Heinz Diener

Schaut man sich die Swiss League an, so gibts da Teams, die für den EHC Winterthur normalerweise nicht in Reichweite liegen. Kloten beispielsweise, Olten, Ajoie und noch ein paar andere. Dazu gehört auch der SC Langenthal, ja er führt diese Gruppe statistisch gesehen sogar an. 22 Mal sind die Winterthurer gegen die Oberaargauer angetreten, nur einmal haben sie gewonnen und selbst das unter höchst ungewöhnlichen Umständen. Denn Langenthal spielte im letzten Match der vergangenen Qualifikation beim Stand von 2:2 ohne Goalie, als Uinter Guerra das Siegestor schoss und das auch noch glücklich. Gegen Langenthal «darf» der EHCW also verlieren. Aber nicht so auftreten, wie er das am Freitag beim Saisonstart getan hat. Sportchef Urban Leimbacher fasste die Sache so zusammen: «Das Team weiss, dass eine Okay-Leistung manchmal nicht reicht. Gegen Langenthal war es aber nicht okay.»