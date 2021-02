Abo Unerwarteter 4:2-Auswärtssieg EHCW kontert La Chaux-de-Fonds aus

Dem 5:3-Erfolg gegen die GCK Lions am Mittwoch lassen die Winterthurer am Samstag ein 4:2 in La Chaux-de-Fonds folgen. Dabei fehlten ihnen beide Kanadier.