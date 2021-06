Schwingen nach Corona-Pause – Beim ersten Fest erkämpft sich Leuppi einen Kranz Am Glarner-Bündner Kantonalschwingfest in Näfels stiegen zwei Athleten für den Winterthurer Stadtklub in die Schwinghosen. Samir Leuppi und Fabian Plüer bestritten ihr erstes Schwingfest seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Stephanie Lanter

Einen ausgeglichenen Kampf in Näfels lieferten sich Samir Leuppi (unten) und Tobias Riget. Stephanie Lanter

«Es macht mich schon nervös, nicht recht zu wissen, wo ich stehe. Denn es ist immerhin das erste Fest seit dem Niklausschwinget im Dezember 2019», meinte Samir Leuppi vor dem Comeback nach der langen Zwangspause. Der Winterthurer musste sich gleich im ersten Gang mit dem Thurgauer Koloss Domenic Schneider, dem späteren Festsieger, messen; der Kampf endete gestellt.

Nach diesem etwas verhaltenen Start konnte Leuppi den nächsten Gegner direkt mit dem Rücken ins Sägemehl werfen. Der spannende Kampf gegen den Teilverbandskranzer Tobias Riget endete nur ganz knapp mit einem Unentschieden, kurz nach Ablauf der Zeit hatte Riget Leuppi auf den Rücken gelegt. 10 Punkte erhielt das Winterthurer Schwergewicht für die Begegnungen mit den Teilverbandskranzern Marco Oettli (Bussnang), Lars Geisser (Mörschwil) und dem Kranzer Alex Huber (Tuggen). Leuppi konnte sich so den Kranz mit Rang 2a und 57,50 Punkten sichern.

Für Fabian Plüer lief es nicht ganz so gut. Schon im ersten Kampf musste er als Verlierer vom Ring gehen. Dem zweiten Gegner konnte er zwar Paroli bieten, doch letztlich lief ihm die Zeit davon und musste sich mit einem Remis begnügen. Plüer kam nicht mehr aus sich heraus und schnupperte in den Kämpfen 3 und 4 nochmals am Sägemehl. Dadurch verpasste er den Ausstich.

