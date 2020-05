Abo Falls der FCW weiterspielt GC – der erste Gast im Utogrund

Hat die ausserordentliche Generalversammlung der Swiss Football League (SFL) am Freitagmorgen in Bern beschlossen, die Saison mit Geisterspielen fortzuführen, ist für den FCW klar: Er wird am Wochenende des 19./20. Juni in Vaduz zum Re-Start antreten und ein paar Tage später im Utogrund gegen GC.